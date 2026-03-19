Bern / Mailand - Die Swisscom spannt in Italien erneut mit Konkurrent Telecom Italia zusammen: Die Mailänder Swisscom-Töchter Fastweb und Vodafone Italia gründen ein Gemeinschaftsunternehmen mit Telecom Italia Mobile (TIM) zum Bau und Betrieb von bis zu 6000 Mobilfunkmasten. Das Gemeinschaftsprojekt von Fastweb + Vodafone und TIM solle auch den raschen Ausbau von 5G-Netzen landesweit fördern, teilte die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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