Gland - Die Onlinebank Swissquote hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl den Ertrag wie auch den Gewinn erneut deutlich gesteigert. Dabei profitierte das Finanzinstitut auch von einem positiven Sondereffekt aus der Neubewertung der Yuh-Beteiligung nach der Vollübernahme der Smartphone-Bank. Der Reingewinn kletterte im vergangenen Jahr um knapp ein Viertel auf 366,4 Millionen Franken, wie Swissquote am Donnerstag mitteilte. Vor Steuern kletterte der Überschuss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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