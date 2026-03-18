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ACCESS Newswire
18.03.2026 23:45 Uhr
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Tochtergesellschaft von Pacific Avenue Capital Partners schließt Übernahme von Care.com von IAC ab

LOS ANGELES, CA / ACCESS Newswire / 18. März 2026 / Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Los Angeles, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Pacific Avenue die Übernahme von Care.com von IAC Inc. (NASDAQ: IAC) abgeschlossen hat.

Care.com ist eine führende Plattform und Marke im wachsenden 400-Milliarden-$-Markt für Familienbetreuung und stützt sich auf das größte Online-Netzwerk von Kinder- und Seniorenbetreuern mit abgeschlossener Hintergrundprüfung in den USA.

Care.com betreibt sowohl einen skalierten Verbrauchermarktplatz als auch eine Plattform für Arbeitgeberleistungen. Seit 2007 haben sich mehr als 45 Millionen Menschen an Care.com gewandt, um Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung, Haustierbetreuung und Haushaltshilfe zu finden. Care.com arbeitet außerdem mit mehr als 700 Arbeitgebern zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um pflegebezogene Leistungen anzubieten, die den Zugang zur Care.com-Plattform und umfassende Backup-Pflegelösungen zu Hause, in Zentren und durch Camps und Aktivitäten sowie eine breitere Palette von Pflegeunterstützungslösungen kombinieren.

Als eigenständiges Unternehmen wird Care.com seine Expansion im Arbeitgeberbereich beschleunigen und gleichzeitig seinen Verbrauchermarkt weiter stärken. Mit der Investition und Unterstützung von Pacific Avenue wird das Unternehmen Produktinnovationen schneller vorantreiben, seine Arbeitgeberpartnerschaften ausbauen und die Plattform für Millionen von Familien und Pflegekräften, die sich auf sie verlassen, verbessern.

"Wir freuen uns sehr, Care.com als erste Investition des Pacific Avenue Fund II offiziell im Portfolio von Pacific Avenue willkommen zu heißen. Die Transaktion steht voll und ganz im Einklang mit unserem Schwerpunkt auf der Durchführung von Unternehmensausgliederungen zum Erwerb marktführender Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und klaren Möglichkeiten zur Wertschöpfung. Wir freuen uns darauf, mit Brad und dem Care.com-Team zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial des Unternehmens im Dienste von Familien, Pflegekräften und seinen Unternehmenspartnern zu erschließen."

- Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner von Pacific Avenue

"Der heutige Tag markiert den Beginn unseres nächsten Kapitels mit Pacific Avenue Capital Partners und ist ein aufregender Moment für Care.com", sagte Brad Wilson, CEO von Care.com. "Wir konzentrieren uns darauf, unsere Unterstützung für Familien und Pflegekräfte weiter voranzutreiben und gleichzeitig unsere Lösungen für Arbeitgeber auszubauen, die die Pflege als unverzichtbaren Bestandteil ihrer Belegschaft ansehen. Mit einem soliden Fundament gehen wir klar und zuversichtlich in die Zukunft."

Moelis & Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Pacific Avenue. Weil, Gotshal & Manges LLP fungierte als Rechtsberater von Pacific Avenue. KPMG LLP erbrachte Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und Steuerberatung. J.P. Morgan Securities LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von IAC und Latham and Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von IAC.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und einer Niederlassung in Paris. Die Gesellschaft richtet ihr Hauptaugenmerk auf Unternehmensverkäufe und andere komplexe Situationen auf dem mittelständischen Markt. Pacific Avenue kann eine langjährige Erfahrung in den Bereichen M&A und Betrieb vorweisen, wodurch die Gesellschaft komplexe Transaktionen meistern und durch betriebliche Verbesserungen, Kapitalinvestitionen und beschleunigtes Wachstum Werte erschließen kann. Pacific Avenue verfolgt einen kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um dauerhafte und strategische Veränderungen zu fördern und gleichzeitig Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Pacific Avenue verfügte am 30. September 2025 über ein verwaltetes Vermögen von etwa 3,8 Milliarden $. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pacificavenuecapital.com.

Chris Baddon
Managing Director
cbaddon@pacificavenuecapital.com

QUELLE: Pacific Avenue Capital Partners

© 2026 ACCESS Newswire
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