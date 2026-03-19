DJ Vonovia: Beschleunigen Schuldenabbau - bis zu 5 Mrd EUR zum Verkauf

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Vonovia will unter dem neuen CEO Luka Mucic den Schuldenabbau beschleunigen und hat sich zum Ziel gesetzt, den Verschuldungsgrad LTV bis Ende 2028 auf 40 Prozent zu senken, verglichen mit 45,4 Prozent Ende 2025 und 45,8 Prozent Ende 2024. "Das veränderte Zinsumfeld erfordert schnelleren Schuldenabbau", sagte Mucic in der Medien-Telefonkonferenz nach Vorlage der Ergebnisse für 2025. Zuvor hatte Vonovia nur einen LTV-Zielkorridor von 40 bis 45 Prozent, ohne Zeitangabe. "Wir wollen einen wesentlich stringenteren Kurs der Verschuldung fahren", sagte Mucic. Damit wolle Vonovia "größere Bilanzflexibilität und Ergebnissteigerung für die Aktionäre" erreichen.

Dazu beitragen sollen gezielte Portfolioverkäufe im Noncore-Bereich und die Überprüfung der Minderheitsanteile, die Vonovia an Unternehmen im In- und Ausland hält. Summa summarum könnte sich der DAX-Konzern bis Ende 2028 von Assets im Volumen von bis zu 5 Milliarden Euro trennen. Mucic zufolge könnten davon rund 2 Milliarden Euro aus dem Verkauf von Non-Core-Immobilien stammen, 500 Millionen Euro aus nichtstrategischen Beteiligungen und eine gleich hohe Summe aus dem Verkauf von Kerngeschäft.

Auch will Vonovia seine Plattformen stärker für Dritte öffnen und so neue Erlösquellen erschließen. Im B2B-Geschäft plant Vonovia, auch externe Portfolios zu managen. Beim "wiederkehrenden Verkauf im normalen organischen Geschäft" sieht Mucic Potential, diesen hochzufahren "auf 3.000 bis 3.500 und eventuell noch einen Schnaps drauf" verglichen mit 2.333 verkauften Einheiten 2025.

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March 19, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)

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