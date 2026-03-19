VinFast plant, den Bau seines Werks in North Carolina im Laufe dieses Jahres wieder aufzunehmen und die Produktion dort 2028 zu starten. Allerdings sollen dann nur 1.400 Menschen beschäftigt werden - und nicht die einst versprochenen 7.500 Mitarbeitende. Kurzer Rückblick: VinFast hatte 2022 angekündigt, Mitte 2024 mit der Produktion von E-Fahrzeugen in den USA zu beginnen, verschob dann aber später den Zeitplan für den Produktionsbeginn auf 2025. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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