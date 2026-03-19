SAF-HOLLAND hat 2025 in einem schwierigen Branchenumfeld besser abgeschnitten, als es der rückläufige Umsatz auf den ersten Blick vermuten lässt. Der Trailer- und Truckzulieferer musste zwar einen Dämpfer im Erstausrüstungsgeschäft verkraften, hielt die operative Profitabilität aber robust und übertraf sogar die eigene Margenprognose. Für Anleger ist das eine wichtige Botschaft: In zyklischen Märkten zählen nicht nur Wachstumsraten, sondern vor allem Widerstandskraft, Cashflow und Dividendenqualität. Genau hier setzt SAF-HOLLAND aktuell ein bemerkenswert solides Signal. Umsatz rückläufig - aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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