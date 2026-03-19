Mit "Nexis" stellt Solaredge ein neues System für größere Photovoltaik-Anlagen im Wohngebäudebereich vor. Der Hybridwechselrichter ist flexibel konfigurierbar. Zudem zeigt der Hersteller eine modular aufgebaute Hochvoltbatterie mit hoher Ladeleistung. Mit "Nexis" bringt Solaredge eine neue Wechselrichter- und Speicherlösung für das Segment der Heimanlagen auf den Markt. Das System kombiniert einen flexibel konfigurierbaren Hybridwechselrichter mit einer modularen Hochvoltbatterie. Der Nexis-Wechselrichter folgt dem, was der Hersteller ein Multi-Range-Konzept nennt und was die Logistik für Installateure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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