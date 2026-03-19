EQS-News: Villeroy & Boch AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Presseinformation
Mettlach, 19. März 2026
Villeroy & Boch behauptet sich im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich trotz herausforderndem Marktumfeld
Gabi Schupp, Vorstandsvorsitzende des Villeroy & Boch Konzerns: "Das Jahr 2025 stand für uns ganz im Zeichen der strategischen Neuausrichtung. Wir haben unsere Markenpositionierung konsequent geschärft und dabei unsere Profitabilität weiter gestärkt. Die Akquisition von Ideal Standard hat uns in einem weiter herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld deutlich resilienter gemacht. So konnten wir uns trotz allgemeiner Konsumzurückhaltung und schwacher Baukonjunktur gut behaupten."
Bad & Wellness: Akquisitionsbedingte Umsatzsteigerung und stabiler operativer Gewinn
Dining & Lifestyle: Stabile Geschäftsentwicklung trotz schwacher Konsumnachfrage
Investitionen
Dividende
Ausblick für 2026
Den vollständigen Finanzbericht zum Download finden Sie unter:
http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen.html
Bei Rückfragen:
Melanie SchnitzlerAnabell Westrich
Director Corporate Communications Corporate Communications DACH
Tel: +49 (0) 151 / 23 54 75 55 Tel: +49 (0)6864 81-1338
E-Mail: schnitzler.melanie@villeroy-boch.com E-Mail: westrich.anabell@villeroy-boch.com
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Villeroy & Boch AG
|Saaruferstraße 1-3
|66693 Mettlach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6864 81-0
|E-Mail:
|information@villeroy-boch.com
|Internet:
|www.villeroy-boch.de
|ISIN:
|DE0007657231, DE0007657207
|WKN:
|765723
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2293856
|Ende der Mitteilung
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