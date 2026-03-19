Die Analystenkonferenz von Blue Cap bestätigte einen soliden Fortschritt im Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 129,1 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA von 7,2 Mio. EUR (5,5% Marge, +60 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr). Eine neue Segmentstruktur hebt die Industrie als Treiber der Erträge hervor, mit einem Umsatzwachstum von 4% und einem EBITDA-Anstieg von 5%, während die Geschäftsdienstleistungen rückläufige Umsätze, aber eine starke EBITDA-Erholung verzeichneten, was auf erfolgreiche Kostenmaßnahmen hinweist. Die Portfolio-Performance war gemischt: H+E und Planatol schnitten gut ab, HY-Line verbesserte die Rentabilität trotz schwächerer Verkaufszahlen, und Transline stabilisierte sich unter Druck. Inheco blieb stabil mit einem starken Start ins Jahr 2026. Die Bilanz hat sich zu einer Nettobarposition verbessert, obwohl Iran-bezogene Lieferrisiken Unsicherheiten mit sich bringen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erscheint uns vorsichtig und lässt Spielraum nach oben. Insgesamt unterstützen verbesserte Transparenz, operationale Fortschritte und eine reduzierte Bewertung eine weiterhin positive Perspektive, weshalb wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 29,00 EUR bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag





© 2026 mwb research