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Supermicro treibt die Einführung von beschleunigtem Computing in Unternehmen über KI-Fabrik, Rechenzentrum und Edge hinweg mit einem erweiterten Portfolio auf Basis von NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition GPUs voran



19.03.2026 / 10:25 CET/CEST

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Neue Systeme in mehreren Formfaktoren auf Basis der modularen Building Block Solutions von Supermicro ermöglichen eine bedarfsgerechte Dimensionierung für Platz-, Strom- und thermisch eingeschränkte Umgebungen, wie sie in Unternehmens- und Edge-Rechenzentren häufig anzutreffen sind.

von Supermicro ermöglichen eine bedarfsgerechte Dimensionierung für Platz-, Strom- und thermisch eingeschränkte Umgebungen, wie sie in Unternehmens- und Edge-Rechenzentren häufig anzutreffen sind. Die Unterstützung für die neue NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU und die NVIDIA Vera CPU eröffnet neue Leistungs- und Effizienzniveaus bei der Beschleunigung mehrerer Workloads in Rechenzentrums-, Cloud- und Edge-Bereitstellungen.

Die NVIDIA-Certified Systems von Supermicro sind für NVIDIA-beschleunigte Anwendungen einsatzbereit und gewährleisten die Kompatibilität mit NVIDIA RTX PRO Blackwell GPUs, NVIDIA-Netzwerken und NVIDIA-Software. SAN JOSE, Kalifornien, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter umfassender IT-Lösungen für Cloud-Computing, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigt neue Ergänzungen seines breiten Portfolios an Unternehmenslösungen an, um den steigenden Anforderungen heutiger KI-gestützter und grafikintensiver Rechenanwendungen in einem noch breiteren Spektrum von Unternehmensumgebungen gerecht zu werden. Die neuen Systeme bringen die Beschleunigungsleistung der NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUs in Formfaktoren, die für Unternehmensrechenzentren und den Edge-Bereich optimiert sind, wo Platz-, Strom- und Kühlungsgrenzen die Bereitstellung hochdichter Recheninfrastruktur bislang eingeschränkt haben. Für Unternehmen, die schlüsselfertige Full-Stack-Lösungen suchen, bietet Supermicro NVIDIA-Certified Systems an, die auf Kompatibilität mit NVIDIA RTX PRO Blackwell GPUs, NVIDIA-Netzwerken sowie NVIDIA AI Enterprise und den NVIDIA Omniverse- Bibliotheken getestet und validiert wurden. Zudem sind die NVIDIA-Certified Systems von Supermicro für NVIDIA-beschleunigte Anwendungen einsatzbereit und unterstützen eine breite Palette zertifizierter Anwendungen von Drittanbietern, um Unternehmens-Workloads zu beschleunigen. "Da Unternehmen jeder Größenordnung das Tempo ihrer KI-Einführung weiter erhöhen, führt Supermicro die Branche erneut dabei an, neue NVIDIA-Beschleunigungstechnologien auf den Markt zu bringen und Leistung sowie Effizienz so auszubalancieren, dass beschleunigtes Computing dort verfügbar wird, wo es am dringendsten benötigt wird", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Mit unserem Spektrum flexibler, modularer Building Block Solutions-Architekturen für NVIDIA RTX PRO Blackwell GPUs helfen wir Unternehmen, ihre Time-to-Online zu verkürzen, damit sie früher Nutzen aus ihren Infrastrukturinvestitionen ziehen." Weitere Informationen zum vollständigen Angebot an Enterprise-AI- und beschleunigten Systemen von Supermicro finden Sie auf https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/supermicro-rtx-pro-bse Zusätzlich zu Supermicros bestehenden KI-Lösungen für Unternehmen, die auf der NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU basieren, bietet das erweiterte Portfolio Unterstützung für die neue NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU sowie die NVIDIA Vera CPU und schafft damit noch mehr auf den jeweiligen Einsatz abgestimmte Anpassungsoptionen für eine Vielzahl von Unternehmens-Workloads, darunter LLM-Fine-Tuning, KI-Inferenz, GenAI, VDI, Datenanalysen, Medientranskodierung, Cloud- und Mobile-Gaming sowie FP32-HPC. Supermicro-Systeme mit NVIDIA RTX PRO Blackwell GPUs können herkömmliche 1U- und 2U-Rackmount-Server im Unternehmensumfeld direkt ersetzen und liefern gegenüber rein CPU-basierter Rechenleistung erhebliche workload-spezifische Beschleunigungsgewinne. Sie lassen sich leicht in bestehende Rechenzentren integrieren und erfordern nur minimale oder gar keine Änderungen an vorhandener Rack-, Stromversorgungs- oder Kühlinfrastruktur. Supermicro bietet außerdem gemeinsam mit führenden unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) Speicherlösungen auf Basis der Referenzarchitektur der NVIDIA AI Data Platform an, die GPU-Beschleunigung in die Speicherplattform integrieren, um Datenvektorisierung, die Suche in Vektordatenbanken und Inferenz-Workloads zu beschleunigen. Die neuen NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPUs bieten in einem energieeffizienten Single-Slot-Design bahnbrechende Leistung für anspruchsvolle Datenverarbeitungs-, KI-Video- und Inferenz-Workloads. Die NVIDIA RTX PRO Blackwell-Lösungen von Supermicro werden in branchenüblichen Formfaktoren angeboten, die bestehende Server mit ausschließlich CPU-basierter Rechenleistung direkt ersetzen können, und sind mit passend zusammengestellten NVIDIA-Softwarepaketen erhältlich. Dadurch sinkt die Komplexität beim Aufbau von Full-Stack-KI-Lösungen. Das erweiterte Portfolio beschleunigter Systeme von Supermicro ist ab sofort verfügbar, um das gesamte Spektrum an Bereitstellungsanforderungen im Unternehmensumfeld abzudecken, darunter: Großskalige KI-Lösungen - 4U- und 5U-Systeme, die für maximale GPU-Kapazität ausgelegt und für die thermische Leistung in herkömmlichen luftgekühlten Umgebungen optimiert sind. Mit Unterstützung von bis zu 8 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPUs pro Knoten eignen sich diese Lösungen ideal für großskalige KI-Inferenz-, Virtualisierungs- sowie Media- und Grafik-Workloads und umfassen NVIDIA-Certified Systems, die als Grundlage für Full-Stack-KI-Fabriklösungen dienen können. Enterprise-AI- und Rechenzentrumslösungen - Formfaktoren nach Industriestandard in 1U und 2U, die den einfachen Ersatz herkömmlicher, ausschließlich CPU-basierter Rechenhardware ermöglichen, ohne dass das Rechenzentrum neu ausgelegt werden muss. Die Systeme unterstützen bis zu 6 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPUs und bieten eine ausgewogene Balance aus Beschleunigung und Effizienz, ideal für klassische Rechenzentrumsumgebungen mit begrenztem Platzangebot, begrenzter Rack-Stromversorgung und eingeschränkter Kühlinfrastruktur. Zum Portfolio gehört außerdem die neue 2U-Architektur auf Basis der NVIDIA Vera CPU, ein speziell entwickeltes KI-Rechensystem für Unternehmen, die Bereitstellungen agentenbasierter KI der nächsten Generation anstreben. Kompakte Edge-KI-Lösungen - Auf Effizienz optimierte Systeme, die leistungsstarke Beschleunigung in Edge-Umgebungen bringen, in denen häufig erhebliche thermische und elektrische Einschränkungen bestehen. Diese Lösungen sind in 1U- und 2U-Gehäusen mit geringer Bautiefe erhältlich, unterstützen bis zu 4 luftgekühlte NVIDIA RTX PRO Blackwell GPUs und liefern leistungsstarke KI-Beschleunigung bei einer Leistungsaufnahme ab nur 165 Watt pro GPU. Dadurch können Unternehmen KI-Inferenzanfragen und Grafik-Workloads näher an der Quelle verarbeiten, Latenzen und Datenübertragungskosten senken sowie die strengen Strom- und thermischen Vorgaben erfüllen, die in Edge-Bereitstellungen häufig gelten. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936146/Supermicro_GTC_Enterprise.jpg

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