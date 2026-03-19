Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Iran-Krieg macht die Situation aber komplexer. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lässt ihre Leitzinsen unverändert bei 0 %. Eigentlich könnten die eidgenössischen Währungshüter zufrieden sein. Die Inflationsrate hält sich über der Nullmarke. Gleichzeitig verursachen die Franken-Kurse keine akuten Kopfschmerzen. Doch der Iran-Krieg bringt für die Schweizer Wirtschaft und die Geldpolitik so manche Herausforderung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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