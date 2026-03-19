In Magdeburg-Cracau hat Vonovia eine Solaranlage mit 3,4 Megawatt installiert. Die Mieter:innen in dem denkmalgeschützten Quartier können nun günstigen Photovoltaik-Mieterstrom beziehen. Der Wohnungskonzern Vonovia hat im Magdeburger Stadtteil Cracau eine Photovoltaik-Anlage auf einem denkmalgeschützten Wohnquartier in Betrieb genommen. Das Unternehmen versorgt künftig einen Teil seiner rund 1.500 dortigen Wohnungen mit lokal erzeugtem Sonnenstrom. Das Projekt ist Teil eines bundesweiten Ausbaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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