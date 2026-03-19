Auch eigentlich gute Meldungen prallen an der Aktie von Evotec derzeit einfach ab. Beim Hamburger Wirkstoffforscher klingelt die Kasse: Das Unternehmen erhält erneut eine Meilensteinzahlung vom US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS). Die Aktie verliert trotzdem heute erneut mehr als drei Prozent.Hintergrund für die Zahlung sei der Start einer klinischen Studie der frühen Phase 1 im Rahmen der Partnerschaft mit den Amerikanern, teilte Evotec am Donnerstag in Hamburg mit. BMS zahlt den Hanseaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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