Der chinesische Batteriehersteller Eve Energy hat in seiner Fabrik in Chengdu mit der Kleinserienproduktion von zwei neuen Feststoffbatterien begonnen. Während die "Longquan Nr. 3" für Unterhaltungselektronik bestimmt ist, wurde die "Longquan Nr. 4" mit einer Kapazität von 60 Ah für den Einsatz in Elektrofahrzeugen entwickelt. Schauen wir uns zunächst die Longquan Nr. 4 an, da diese für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Eine einzelne Zelle dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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