Zürich - Der langfristige Wachstumstrend bei den Schäden aus Naturkatastrophen ist laut den Experten des Swiss Re Institute trotz eines vergleichsweise milden Schadenjahrs 2025 intakt. Angetrieben wird der Trend von Faktoren wie dem Bevölkerungswachstum, steigenden Vermögenswerten und höheren Wiederaufbaukosten. Die langfristige Wachstumsrate der Katastrophenschäden sei mit jährlich 5 bis 7 Prozent «erstaunlich stabil», erklärte Balz Grollimund, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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