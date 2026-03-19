Unterföhring (ots) -Die ProSiebenSat.1 Media SE treibt die Fokussierung ihres Portfolios weiter voran. Der Konzern verkauft das Connected-TV-Vermarktungsunternehmen esome und den Retail-Media-Spezialisten Kairion an Pivotum Capital, eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Technologie- und Digitalunternehmen und Sitz in Gräfelfing bei München. Die Transaktion unterstreicht die strategische Ausrichtung von ProSiebenSat.1 auf das Entertainment-Kerngeschäft und die Fokussierung auf die Vermarktung der Entertainment-Inhalte von ProSiebenSat.1. Der Vollzug der Transaktionen wird im Laufe des Aprils erwartet.Markus Messerer, Geschäftsführer und Chief Operating Officer des ProSiebenSat.1-Vermarkters Seven.One Media: "Mit dem Verkauf von esome und Kairion schärfen wir unser Profil im Vermarktungsbereich. Ausgehend von unserem hochwertigen TV- und Video-Content fokussieren wir uns auf unsere starke plattformübergreifende Vermarktung. In den vergangenen Jahren haben esome und Kairion im Markt bedeutende Impulse in den Bereichen Connected TV und Retail Media gesetzt. Mit Pivotum Capital als ausgewiesenem Spezialisten für digitale Geschäftsmodelle werden beide Unternehmen die nächsten Entwicklungsschritte gehen."esome ist Spezialist im Bereich Connected TV und setzt mit seiner führenden Plattform-Expertise Maßstäbe bei innovativen und leistungsstarken Kampagnenkonzepten für den Streamingbereich. 2014 als Pionier im Bereich Social Advertising gestartet, hat sich das Unternehmen als Tochter von ProSiebenSat.1 zu einem erfolgreichen Digital-Marketing-Dienstleister entwickelt, der heute maßgeschneiderte Lösungen für die KPI-basierte Kampagnenoptimierung anbietet. Als Wegbereiter im digitalen Marketing verhilft esome Brands zu erfolgreichen Paid-Social- und CTV-Kampagnen.Kairion ist als Retail-Media-Spezialist Technologieanbieter und Vermarkter für über 40 Online-Händler. Mit seiner 360°-Grad-Technologieplattform, mit der Kairion Online-Shops und Brands innovative Vermarktungs- bzw. Werbemöglichkeiten bietet, ist Kairion Marktführer im Healthcare-Bereich.Pivotum Capital ist eine unternehmerisch geführte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Technologie- und Digitalunternehmen. Das Team aus Experten für digitale Geschäftsmodelle arbeitet eng mit den Managements der Beteiligungen zusammen, um Produkte, Technologie und Marktposition gezielt weiterzuentwickeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf operativer Wertschöpfung und der langfristigen Stärkung der Unternehmen.Pressekontakt:Maurice BöhlerHead of Business CommunicationsTel. +49 [0] 89 95 07-4139E-Mail: maurice.boehler@ProSiebenSat1.comProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/6239151