Heidelberg (ots) -- Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit SAP India Labs in Bangalore- Ziel: Top-Talente und Fachkräfte aus Indien für Deutschland gewinnen- Kooperation stärkt praxisnahe Ausbildung für digitale Schlüsselkompetenzen- "Wir verbinden unsere praxisorientierte deutsche Hochschulausbildung mit der Dynamik des indischen Technologiemarkts" - Dr. Thorsten Bagschik, Managing Director SRH UniversityDie SRH University und SAP SE weiten ihre strategische Partnerschaft auf Indien aus. Ziel ist es, akademische Programme enger mit der SAP-Technologieplattform zu verzahnen, internationale Talente gezielt auszubilden und den Austausch von Know-how zwischen Indien und Deutschland zu stärken.Die Unterzeichnung erfolgte durch Dr. Thorsten Bagschik, Managing Director der SRH University, und Sindhu Gangadharan, CEO von SAP Labs India, im Beisein von Jeannine Koch, Mitglied im Board der SRH University und CEO von medianet berlinbrandenburg. Die Vereinbarung baut auf der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen auf, die erst im Dezember 2025 (https://protection.retarus.com/v1?u=https%3A%2F%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Du001.dHxUQHEUre8NUdC3iHsgOFmvIYmhmPeu-2F5IVSpHOOzbVmjrIGdtrtrKZ16IKDCn6Rju1LJMZ3Gi6TyxtpD2GTF3VUuXVcakrkT1kGppIfR30Pfa5HRKhT-2BaAcRRnwIrsM8V2m3kNwbo3RKmK0-2FXAzl-2FuiXzatEjyv7IVoqcmcmx0Z9vL0x-2BzPLw9ysJDQzlsTxlJMHzTwcGeP1mQpf3SQg-3D-3DZEWf_Yp4ydSxZWNatis3HtI6bBgaP9vtjXUDnhT4Of3hh6fc-2BQqVRspqIr1Hyb-2FGu09T-2FauGiy1DyjP590ey3lY-2Fs2yeB9lYL6fQzLQ0KJ7P01A9riQvMLXSRF7qEcrfPIFpqR0A8ogZOwv3JQPkRckhP5dOdZXueWW4WJ-2FWV0uBuj-2FeJfzC9-2B7jhmXzem0GfsFkcZHHgSTgfTmnAvo06Y8kDppx3DEI15ORN0Vy8T0-2BX-2BPBoN2T57hkwHgUwsZRysinUQazztJKOZVpeyz-2Bw33fYM-2Fv1A6VZeOm9l-2F-2Fy88Pb4zcNFfXQw0vaitrzordkZeWZ0MVBkgmZi2vmpSkP5iDwe2Kkg85UGq6SRSPjvQc88k1A9BJwt5-2BYlod04jpXEj9m&c=3s0vM6k&r=7Nv8m7EjvWKaXUmZYDwOs5&k=7s1&s=I6p3NZmH6mphN1XDrZALOpPpGyPN34To781K4RxvUSp) geschlossen worden war. Im Mittelpunkt der Kooperation steht das Ziel, dem globalen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu werden SAP-Kompetenzen in die bestehenden Studienprogramme der SRH University integriert und gemeinsam neue Studiengänge konzipiert und weiterentwickeltMit der Erweiterung der Partnerschaft nach Indien wollen beide Partner gezielt Top-Talente aus dem dynamischen indischen Technologiemarkt für internationale Karrierewege qualifizieren und auch für den deutschen Arbeitsmarkt gewinnen. Gleichzeitig sollen der Austausch von Know-how zwischen den Innovationsökosystemen in Deutschland und Indien gestärkt und Potentiale in Indien erschlossen werden. Bangalore spielt dabei eine zentrale Rolle: Die Stadt gilt als das Technologiezentrum Indiens und beherbergt mit dem dortigen Entwicklungsstandort von SAP SE einen der größten SAP-Standorte weltweit. Durch die Zusammenarbeit mit SAP SE können Studierende frühzeitig mit realen Technologien, Praxisprojekten und branchenspezifischen Anwendungen arbeiten. So entstehen praxisnahe Bildungsformate, die Studierende optimal auf die Anforderungen der digitalen Wirtschaft vorbereiten und ihnen exzellente Karriereperspektiven eröffnen."Die Erweiterung unserer bestehenden Partnerschaft mit SAP SE nach Indien verbindet zwei der weltweit wichtigsten Innovationsräume", sagt Dr. Thorsten Bagschik. "Wir verbinden unsere praxisorientierte deutsche Hochschulausbildung mit der Dynamik des indischen Technologiemarkts.""Unternehmen suchen heute Talente, die Prozesse, Daten und Technologie zusammenbringen und Veränderungen mitgestalten. Hochschulen wie die SRH University, die SAP-Kompetenzen praxisnah in ihre Studienprogramme integrieren, bereiten ihre Absolventinnen und Absolventen gezielt auf diese Anforderungen vor", betont Andre Bechtold, President SAP Industries & Experiences.Der Arbeitsmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: laut dem Future of Jobs Report 2025 (https://protection.retarus.com/v1?u=https%3A%2F%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Du001.dHxUQHEUre8NUdC3iHsgOBX-2Fk-2BfRPNcE1F3fbW1BjrmwCWBDgKTQcr0qQUHHmozOPpZbvHn7qTAQecuAUsNgp7L1DeIE2ImFZyhUpIvzHAE-3DH_PE_Yp4ydSxZWNatis3HtI6bBgaP9vtjXUDnhT4Of3hh6fc-2BQqVRspqIr1Hyb-2FGu09T-2FauGiy1DyjP590ey3lY-2Fs2yeB9lYL6fQzLQ0KJ7P01A9riQvMLXSRF7qEcrfPIFpqR0A8ogZOwv3JQPkRckhP5dOdZXueWW4WJ-2FWV0uBuj-2FeJfzC9-2B7jhmXzem0GfsFkcZHHgSTgfTmnAvo06Y8kDpnOn5DzNZrbnmwD2xovnDps1pEZYHdfuggmiT16V-2B2mh7sLvIEhmBbPUvCcHx4rFPLnHfhf1AH-2B2PE6mgbMvuYRFTidPvpuDDhuP2T0AOuwPERBKvXVl6QMOoZLe-2FHMd7gfivCGtAqJ8BUwy9zqxtViWUQC-2BEsCU4pnbs2ANDInk&c=3s0vM6k&r=62MSf9hoBseqEHMJ95n0eF&k=7s1&s=5dtosb4Ji2kN6MOE5JoKUhMtOHXHLQGn2eNr5IfG2fz) des Weltwirtschaftsforums könnten weltweit bis 2030 rund 92 Millionen Arbeitsplätze durch Automatisierung wegfallen, während gleichzeitig etwa 170 Millionen neue entstehen. Gleichzeitig werden rund 39 Prozent der heute benötigten Kompetenzen bis dahin als überholt gelten. Hochschulen und Unternehmen stehen daher vor der gemeinsamen Aufgabe, Qualifikationen stärker an den Anforderungen digitaler Arbeitsmärkte auszurichten. Mit der erweiterten strategischen Partnerschaft setzen die SRH University und SAP SE genau hier an: Studierende sollen bereits während ihres Studiums mit realen Technologien arbeiten und Kompetenzen erwerben, die Unternehmen weltweit benötigen.Eine zentrale Grundlage für diese praxisnahe Ausrichtung bildet das CORE-Prinzip der SRH (Competence-Oriented Research and Education). Das Lehrmodell setzt auf projektbasiertes Lernen in kleinen Gruppen, in denen Studierende reale Problemstellungen aus der Praxis bearbeiten. Durch die Integration von SAP-Inhalten und Zertifizierungen wird dieser Ansatz zusätzlich mit branchenspezifischen Kompetenzen ergänzt.Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie auch auf der Website (https://www.srh.de/de/news/2026/q1/srh-university-und-sap-weiten-ihre-strategische-partnerschaft-auf-indien-aus/) der SRH.SRH UniversityDie SRH University ist eine private Hochschule mit bundesweit 18 Standorten, knapp 11.000 Studierenden aus über 140 Ländern und einem Angebot von rund 120 Studiengängen. Sie gehört zum gemeinnützigen Stiftungskonzern SRH, einem der größten Bildungs- und Gesundheitsanbieter Deutschlands.Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hochschulbildung strebt die SRH University an, den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu ermöglichen und Fachkräfte von morgen auszubilden. Die SRH University legt großen Wert auf Offenheit, Vielfalt und zeitgemäße Bildungskonzepte, die Präsenz- und Online-Lehre miteinander kombinieren. Gemeinsam mit der SRH Fernhochschule - The Mobile University und der EBS Universität für Wirtschaft und Recht studieren aktuell über 20.000 Studierende an den Hochschulen der SRH.Über SAP Labs IndiaSAP Labs India ist das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum von SAP außerhalb Deutschlands. Der Hauptsitz befindet sich in Bengalore, weitere Standorte sind über ganz Indien verteilt. SAP Labs India spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der nächsten Generation von SAP-Lösungen in den Bereichen Cloud, KI und Unternehmenssoftware und arbeitet aktiv mit Hochschulen zusammen, um den Nachwuchs an Fachkräften für die Digitalisierung zu fördern, den das globale SAP-Ökosystem benötigt.SRH | Gemeinsam für Bildung und GesundheitAls Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 1,2 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von fast 1,5 Mrd. Euro (2024).Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.Pressekontakt:Miriam SchneiderLeitung UnternehmenskommunikationSRH Universitymiriam.schneider@srh.deChristian HaasManager UnternehmenskommunikationSRH Holding (SdbR)Tel. 06221 / 8223-227christian.haas@srh.deOriginal-Content von: SRH Holding, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171813/6239183