Zürich - Die SNB bestätigt mit dem unveränderten Leitzins ihre abwartende Haltung - und stellt sich implizit gegen die zuletzt gestiegenen Zinserwartungen am Markt. Der rasante Anstieg des Erdölpreises schürt zwar global neue Inflationssorgen und erinnert an die Situation von 2022/2023. Doch die aktuelle Lage unterscheidet sich wesentlich von der damaligen Energiekrise. 2022 überlagerten sich gleich mehrere Schocks: aufgestaute Nachfrage nach dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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