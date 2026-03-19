Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank hat heute ihren Leitzins unverändert bei 0,00% belassen, so die Analysten der Nord LB.Auch bleibe es beim Zinsabschlag von 0,25% auf Überschussreserven von Banken. Am bestehenden Politik-Mix werde somit festgehalten, negative Zinsen würden die Ultima Ratio bleiben. Eine weiterhin sehr niedrige Inflation samt stabiler mittelfristiger Teuerungsprojektion lasse diesen Standpunkt zu. Die Rhetorik der Währungshüter im Hinblick auf die Bereitschaft zu FX-Interventionen sei allerdings aufgrund der Entwicklungen am Persischen Golf sowohl in der schriftlichen Lagebeurteilung als auch auf der Pressekonferenz schärfer geworden. In ihrem Basisszenario gehe die SNB davon aus, dass der Anstieg der Energiepreise die Inflationsraten in den kommenden Monaten lediglich kurzfristig erhöhe. Mittelfristig hingegen befinde man sich in den aktualisierten Prognosen weiterhin im Bereich der Stabilität. Die Volatilität an den Märkten und die Sorge um Inflationsrisiken samt einer Verlangsamung des Wachstums würden die Notenbanker wegen des in Risikophasen typischen Aufwertungsdrucks für den Franken derzeit durch die Wechselkursbrille verfolgen und FX-Interventionen klar als Instrument priorisieren. (19.03.2026/alc/a/a) ...

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