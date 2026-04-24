Bern - Der Konflikt im Nahen Osten wirkt sich laut SNB-Direktoriumspräsident Martin Schlegel auch auf die Schweiz aus. So sei die Unsicherheit bezüglich der Entwicklung der Schweizer Wirtschaft und der Inflation «deutlich gestiegen». Der Nahost-Konflikt mache die globale Wirtschaftslage «sehr unsicher» und die gestiegenen Energiepreise würden in den kommenden Monaten die Inflation in vielen Ländern weiter erhöhen, erklärte Schlegel am Freitag an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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