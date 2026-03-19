Die Aktie der Allianz könnte für Anleger bald noch höhere Dividenden und ein enormes Kurspotenzial bereithalten. Was für steigende Kurse bei den Papieren des Blauen Riesen spricht. Die Aktie der Allianz hat sich auf Sicht der vergangenen zwölf Monate nicht bewegt, auch wenn es unterjährig zu teils deutlichen Schwankungen kam. Doch jetzt könnte der blaue Riese endlich nach oben durchstarten - so zumindest das Ergebnis einer aktuellen Studie der Berenberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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