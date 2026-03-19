Die Ionos-Aktie ist mit einem Kursanstieg am Donnerstag von aktuell +13,2% auf 24,10 € der größte Gewinner im MDAX. Seit dem Hoch Ende September mit 42 € letzten Jahres ging es mit dem Kurs abwärts. Somit ist der Gewinn auf Jahressicht wieder vollkommen dahin. Sind das wieder günstige Einstiegskurse? Profitabilität auf Rekordniveau Was sich im Jahresverlauf andeutete, prägte auch die Finanzkennzahlen für 2025 vom 19. März. Laut Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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