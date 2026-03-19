Renault startet eine Rückrufaktion, die zwischen dem 12.12.2025 und dem 28.01.2026 produzierte Exemplare der Elektromodelle Renault 5 und Renault 4 betrifft. Es gibt offenbar bei einer bestimmten Charge ein Problem mit den zugelieferten Batteriezellen. Laut den in der Sicherheitsdatenbank der Europäischen Kommission veröffentlichten Informationen kann ein Produktionsfehler bei den zugelieferten Batteriezellen zu Ladefehlern oder Überhitzung führen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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