NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit ihrer futuREady-Strategie gingen die Franzosen einen unkonventionelleren Weg, um wettbewerbsfähig zu bleiben, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Letztlich müssten sie aber unter Beweis stellen, dass dies der Profitabilität zugutekomme, und nicht lediglich Margen gegen Dividenden getauscht würden./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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