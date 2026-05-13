Renault enthüllt am 18. Mai auf dem Tennisturnier French Open in Paris den neuen Renault 4 JP4x4 Concept. Das Fahrzeug stellt eine verspielte und fröhliche Mischung aus Strandbuggy und Pick-up dar und soll an historische Varianten des R4 aus vergangenen Jahrzehnten erinnern. Dabei nimmt der Konzeptwagen Anleihen bei den R4-Versionen Plein Air (1969) und JP4 (1981). Während das markante Faltdach aus dem Plein Air vor kurzem in die aktuelle Serienversion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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