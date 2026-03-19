NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Krones tauscht zur kommenden Hauptversammlung den Vorstandschef aus. Der bisherige Vorstandschef Christoph Klenk mache im "besten gegenseitigen Einvernehmen" bereits mit Ablauf des 10. Juni Platz für das bisherige Vorstandsmitglied Thomas Ricker, teilte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Donnerstag in Neutraubling mit. Klenk war seit 2016 Chef des MDax -Unternehmens. Ricker gehört seit 2012 zum Vorstand und ist Vertriebschef. Der Aktienkurs sackte am Nachmittag ab. Die Verluste lagen zuletzt bei rund fünf Prozent.

Zum 1. Juli treten nach der Entscheidung des Aufsichtsrats zwei weitere Manager in das Führungsgremium ein, Bülent Bayraktar für den Bereich Process and System Solutions sowie Reinhold Jung für das Ressort International Operations and Services./men/jha/