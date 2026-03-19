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mobilezone stärkt Marktposition durch Kauf der Schweizer E-Commerce Plattform Apfelkiste.ch und des Retail-Branding Spezialisten MAREIN



19.03.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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MEDIENMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rotkreuz, 19. März 2026 mobilezone hat sich mit den Eigentümern der AK Group AG über den Kauf der Schweizer E-Commerce Plattform Apfelkiste.ch («Apfelkiste») und des Retail-Branding- und Sourcing-Spezialisten MAREIN geeinigt. Der Zusammenschluss steht im Einklang mit der Strategie von mobilezone, das Geschäft in der Schweiz entlang der bestehenden Wertschöpfungskette gezielt weiterzuentwickeln und zu stärken. Mit der Transaktion erhöht mobilezone signifikant die Onlinepräsenz und verbessert gleichzeitig die Ertragskraft für die Zukunft, während Apfelkiste seine Präsenz durch das schweizweite stationäre Vertriebsnetz von mobilezone gezielt ausbauen wird. Dabei ermöglicht der Zusammenschluss eine Vielzahl neuer Geschäftsmöglichkeiten, welche über die nächsten Jahre erheblichen zusätzlichen Wert schaffen werden. Im Rahmen der Transaktion wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2027 vorschlagen, Pierre Droigk, den Gründer von Apfelkiste, in den Verwaltungsrat der mobilezone holding ag zu wählen. Am heutigen 19. März 2026 haben sich mobilezone und die Verkäuferparteien - bestehend aus der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Invision, dem Gründer von Apfelkiste, Pierre Droigk, sowie einem Mitgründer - auf den Kauf der AK Group geeinigt. Die Aktivitäten der AK Group AG umfassen die E-Commerce Plattform Apfelkiste sowie das auf Retail-Branding- und Produktbeschaffung spezialisierte Unternehmen MAREIN. Der Transaktionspreis (Enterprise Value) beträgt rund CHF 180 Mio. und wird in bar bezahlt. Der Vollzug des Kaufes (Closing) wird bis Ende Juni 2026 erwartet. Pierre Droigk, bisheriger Group CEO der AK Group, wird nächstes Jahr an der Generalversammlung 2027 zur Wahl in den Verwaltungsrat der mobilezone holding ag vorgeschlagen. Operativ werden Apfelkiste und MAREIN von den heutigen Geschäftsführern Marc Isler und William Reinecke weitergeführt. Apfelkiste - die führende E-Commerce Plattform für Smartphone Zubehör und Lifestyle-Produkte

Die AK Group mit Apfelkiste und MAREIN beschäftigt insgesamt rund 100 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von über CHF 100 Mio. mit einem EBITDA von etwa CHF 20 Mio. Die in der Schweiz bestens etablierte Plattform Apfelkiste verkauft beliebte Zubehör-Artikel für Smartphones, sowie andere Devices und verfügt über ein breites Angebot in den Bereichen «Home & Living» sowie «Lifestyle» mit insgesamt über 60'000 sofort verfügbaren Produkten. Durch gezielte Ausweitung des Sortiments und frühe Trenderkennung bei Lifestyle-Produkten ist es Apfelkiste seit Gründung gelungen, kontinuierlich und profitabel - auch über die Coronapandemie hinaus - zu wachsen und eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad im Schweizer E-Commerce aufzubauen.



MAREIN, 1979 gegründet und seit 2024 Teil der AK Group AG, ist ein etablierter Spezialist für Retail, Branding und Sourcing im "do it yourself"- und Kreativbereich sowie in ausgewählten Wachstumsmärkten wie Trends, Home und Security. Über die Jahre hat MAREIN umfassende Kompetenzen im Trendscouting, in der Entwicklung von Eigenmarken und in der Beschaffung von Produkten aufgebaut. Mit eigenen Brands wie I AM CREATIVE, Esmée oder Paladin Safe ist das Unternehmen heute breit im Sortiment des Schweizer Detailhandels vertreten. mobilezone und Apfelkiste - eine erfolgsversprechende Kombination für die Zukunft

mobilezone mit ihren rund 125 Shops, historisch stark verankert im schweizweiten Retail-Geschäft, und Apfelkiste als etablierte und beliebte Online-Plattform für Zubehör und Lifestyle-Artikel ergänzen sich ideal. Zukünftig werden die beiden Unternehmen gemeinsame Stärken bündeln und das Omnichannel-Erlebnis für Kunden vorantreiben. So soll das Shop-Erlebnis für mobilezone-Kunden, selektiv durch das Sortiment der AK Group, bereichert werden, während Cross-Selling-Möglichkeiten (Mobilfunk, Devices, Refurbished Geräte u.a.) auf der Plattform von Apfelkiste für beidseitige Synergieeffekte sorgen. Weitere Wachstumssynergien ergeben sich bei der (Weiter-)Entwicklung von Eigenmarken und dem Sourcing, bei denen mobilezone vom Know-How von Apfelkiste und MAREIN profitieren wird, während Apfelkiste die Retail-Kompetenz von mobilezone nutzen wird. mobilezone erwartet Synergieeffekte auf Stufe EBITDA im mittleren einstelligen Millionenbereich ab dem Jahr 2027. Zusammengefasst ergibt sich für mobilezone aus der Transaktion zusätzliches Wachstumspotential, sowie eine höhere absolute und relative Profitabilität auf allen Stufen. Die Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von mobilezone, die bestehenden Geschäftsfelder in der Schweiz gezielt weiter auszubauen und nachhaltig zu stärken. Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats, sagt: «Seit vielen Jahren verfolgen wir die beeindruckende Erfolgsgeschichte von Apfelkiste. Dass es dem Unternehmen gelungen ist, auch nach dem Corona-Boom das Geschäft weiter stark auszubauen, spricht für die Qualität des Geschäftsmodells und die umsichtige Unternehmensführung. Wir sind überzeugt, dass sich mobilezone, Apfelkiste und MAREIN ausgezeichnet ergänzen und freuen uns, dass wir unsere Stärken für die Zukunft zusammenlegen und so unser Geschäft gemeinsam weiterentwickeln können.» Pierre Droigk, Gründer und Miteigentümer von Apfelkiste, ergänzt: «Seit unserer Gründung im Jahr 2011 hat sich Apfelkiste eine loyale Kundschaft aufgebaut und wurde so zur ersten Adresse für Zubehör und Trendartikel. Unsere Produkte auch im stationären Handel präsentieren zu können, war von Anfang an eine unserer grossen Visionen - umso mehr freut es uns, dass dieser Schritt nun Realität wird. Mit mobilezone haben wir neu einen starken Partner an unserer Seite mit dem wir das Kundenerlebnis und die Vorteile für unsere Kunden noch weiter ausbauen können. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.» Finanzielle Auswirkungen

Der Erwerb der AK Group AG mit Apfelkiste und MAREIN schafft die Grundlage für eine signifikante Steigerung von Umsatz, EBITDA und Margen aller Stufen bei mobilezone. Auf annualisierter Basis und unter Berücksichtigung der am 6. März 2026 veröffentlichten EBITDA-Guidance 2026 von CHF 40-47 Mio. liegt der erwartete EBITDA für das Jahr 2026 pro forma bei CHF 60-67 Mio. Unter zusätzlicher Berücksichtigung von zeitnah erwarteten Synergieeffekten im mittleren einstelligen Millionenbereich rückt das im vierten Quartal 2025 angekündigte Mittelfristziel von CHF 70 Mio. EBITDA für das Geschäftsjahr 2028 bereits in unmittelbare Nähe. Durch den Verkauf von mobilezone Deutschland wies die mobilezone-Gruppe per Ende 2025 eine Nettocash-Position von CHF 66.5 Mio. auf. Nach dem geplanten Vollzug der Transaktion mit der AK Group im zweiten Quartal wird die Nettoverschuldung per Ende 2026 im Verhältnis zum annualisierten pro forma EBITDA unter 2 liegen. Finanzieller Ausblick

Eine Anpassung der EBITDA-Guidance für das Geschäftsjahr 2026 wird bei der Bekanntgabe des Vollzuges erfolgen. Am morgigen 20. März 2026 findet um 9.15 Uhr eine Video-Konferenz für Investoren, Analysten und

Medienschaffende statt. Die Online-Konferenz findet in deutscher Sprache statt und die Teilnahme ist über diesen link möglich.

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF)

Download Bild Vertragsunterzeichnung Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende

Pascal Boll

Director MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist der führende unabhängige Schweizer Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte - Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

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