Rotkreuz - Beim Telekomunternehmen Mobilzone soll es zu einer Änderung bei der Eigentümerschaft kommen: Der bisher grösste Einzelaktionär, die Haubrich Holding, will ihren Anteil von 5,18 Prozent an die Jule Investment Management AG verkaufen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Abschluss der Transaktion wird bis spätestens Ende Juni 2026 erwartet. Der Käufer gehört dem Unternehmer Pierre Droigk, dem Gründer des Onlinehändlers Apfelkiste. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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