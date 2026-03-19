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VINCORION SE schließt Börsengang erfolgreich ab



19.03.2026 / 18:18 CET/CEST

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VINCORION SE schließt Börsengang erfolgreich ab Alle im Rahmen des Börsengangs angebotenen 20.297.500 Aktien aus dem Bestand von STAR Capital wurden zum Angebotspreis von 17,00 Euro je Aktie platziert

Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt ca. 345 Millionen Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option)

Die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Börsengangs beläuft sich auf 850 Millionen Euro

Im Rahmen des Börsengangs wurden ca. 105 Millionen Euro bei den Cornerstone-Investoren Fidelity International, Invesco Asset Management Limited, für und im Namen bestimmter Investmentfonds und/oder Anlegerkonten, sowie bei von T. Rowe Price Associates, Inc. beratenen Anlegerkonten platziert

Der Streubesitz1 wird nach dem Börsengang voraussichtlich ca. 52,5 % betragen (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option)

Erster Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 20. März 2026 geplant VINCORION SE ("VINCORION" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme, gibt heute gemeinsam mit seinem Hauptaktionär STAR Holdings S.à r.l. ("STAR Capital") den erfolgreichen Abschluss des Börsengangs bekannt.



Alle 20.297.500 Aktien aus dem Bestand von STAR Capital, die im Rahmen des Börsengangs angeboten wurden, darunter ein Basisangebot von 17.650.000 Aktien sowie 2.647.500 Aktien im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung, wurden zu dem zuvor angekündigten Angebotspreis von 17,00 Euro je Aktie bei Investoren platziert.



Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt ca. 345 Millionen Euro, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Basierend auf dem Angebotspreis beläuft sich die Marktkapitalisierung von VINCORION zum Börsengang auf 850 Millionen Euro.



Nach dem Börsengang und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz1 voraussichtlich ca. 52,5 % betragen. STAR Capital wird weiterhin als Hauptaktionär ca. 47,5 % der VINCORION-Aktien halten und bleibt dem Erfolg des Unternehmens verpflichtet.



"Unser erfolgreicher Börsengang belegt deutlich die Stärke unseres Geschäftsmodells und das hohe Vertrauen der Investoren in unsere Wachstumsstrategie. Wir haben das klare Ziel, unsere Position als ein führender Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme weiter auszubauen", kommentierte Kajetan von Mentzingen, CEO von VINCORION. "Dies haben wir nur mit einem starken Team erreichen können. Somit ist dieser Meilenstein auch ein Beleg für die harte Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Jahren."



"Die positive Resonanz internationaler Investoren bestätigt die außergewöhnliche Positionierung von VINCORION. Als engagierter Hauptaktionär freuen wir uns darauf, das Unternehmen auch in der nächsten Wachstums- und Wertschöpfungsphase zu unterstützen", bekräftigte Philipp Gensch, Partner bei STAR Capital.



Im Rahmen des Börsengangs wurden Aktien im Gegenwert von ca. 105 Millionen Euro zum Angebotspreis an die Cornerstone-Investoren Fidelity International, Invesco Asset Management Limited, für und im Namen bestimmter Investmentfonds und/oder Anlegerkonten, sowie Anlegerkonten beraten von T. Rowe Price Associates, Inc., ausgegeben.



Privatanleger, die bei Konsortialbanken Aufträge für den Erwerb von Aktien abgegeben hatten, erhielten insgesamt 358.310 Aktien. Diese Anzahl entspricht rund 2,5 % des gesamten Platzierungsvolumens abzüglich der Aktien, welche an Cornerstone-Investoren platziert wurden. Alle von Privatanlegern bei den Konsortialbanken platzierten Aufträge wurden gemäß folgendem Zuteilungsschlüssel zugeteilt: Privatanleger erhielten eine Zuteilung von jeweils bis zu 10 Aktien pro abgegebenem Auftrag. Dabei wurden die "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger", herausgegeben von der Börsensachverständigenkommission des Bundesministeriums der Finanzen, berücksichtigt. Die Zuteilung an Privatanleger im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgte nach denselben Kriterien für alle Konsortialbanken und deren angeschlossene Institute.



Die Aktien von VINCORION werden ab dem 20. März 2026 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter den folgenden Kennungen gehandelt: ISIN (Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer): DE000VNC0014

WKN (Wertpapierkennnummer): VNC001

Ticker-Symbol: V1NC BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE und Berenberg haben als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungiert. COMMERZBANK, in Kooperation mit ODDO BHF, und UniCredit waren zusätzliche Joint Bookrunners. Rothschild & Co hat STAR Capital und VINCORION als Finanzberater beraten.



Weitere Informationen unter: https://ir.vincorion.com/de.





Über VINCORION SE



VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.



Mit rund 900 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.



Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter https://vincorion.com/ sowie auf LinkedIn.





Kontakt



Frederike Gasa

Head of Communications & Marketing

VINCORION SE

Feldstrasse 155

22880 Wedel, Deutschland

E-Mail: media@vincorion.com





Erläuternde Hinweise Streubesitz: Gemäß Definition der Deutsche Börse AG gelten Beteiligungen unter 5 % als Streubesitz, es sei denn, sie können einem Aktionär mit einer Gesamtbeteiligung von mehr als 5 % zugerechnet werden.

Wichtige Informationen



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der VINCORION SE dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Basis eines durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, welcher auf der Webseite der VINCORION SE (https://ir.vincorion.com/) kostenfrei abrufbar ist.



Diese Mitteilung stellt Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") und keinen Wertpapierprospekt dar. Sie stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der VINCORION SE (der "Gesellschaft", und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe") dar. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der Anlage in Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen. Die Anlage in Wertpapiere birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit einer Investition in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen.



Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung gesetzlich unzulässig wäre, weitergegeben oder bekanntgemacht werden.



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In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme Deutschlands) ist diese Mitteilung nur an Personen adressiert und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung.



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Ausschließlich für Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen wurde gemäß (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher vertraglicher, deliktsrechtlicher oder sonstiger Haftung, der ein Hersteller (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte, ein Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i) mit einem Endkunden Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger können einen Teil ihres investierten Betrags verlieren oder einen Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen. Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, eine eigene Bewertung seines Zielmarktes in Bezug auf die Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.



Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft ist J.P. Morgan SE für Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig und wird in dieser Eigenschaft Mehrzuteilungen vornehmen sowie möglicherweise Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (am 20. März 2026), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"), oder früher, wenn das Ende des Stabilisierungszeitraums auf einen Feiertag, Samstag oder Sonntag fällt. Stabilisierungstransaktionen können zu einem Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergeben würde. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen und jede Stabilisierungsmaßnahme, falls begonnen, kann jederzeit eingestellt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass stabilisierende Maßnahmen ergriffen werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra, BATS Europe, Börse Berlin, Tradegate Exchange, Chi-X Exchange, Börse Düsseldorf, Equiduct MTF, Eurocac Stock Exchange, Börse Hamburg, Börse Hannover, IBIS, Börse München, Börse Stuttgart, Turquoise MTF, VirtX Exchange durchgeführt werden.



Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Beurteilung der Gesellschaft und/oder ihrer Finanzlage erforderlich sind, und unterliegt in ihrer Gesamtheit insbesondere dem Vorbehalt der Änderung, Überarbeitung, Überprüfung, Korrektur, Vervollständigung und Aktualisierung.



Weder die Gesellschaft, STAR Holdings S.à r.l. (der "Veräußernde Aktionär"), BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH (zusammen die "Banken" und zusammen mit der Gesellschaft und dem Veräußernden Aktionär, die "Personen"), noch die jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Angestellten, Vertreter, verbundenen Unternehmen, Gesellschafter oder Berater dieser Personen (die "Repräsentanten") werden Sie über Änderungen informieren oder sind verpflichtet, diese Mitteilung zu aktualisieren oder aktuell zu halten oder dem Empfänger dieser Mitteilung Zugang zu zusätzlichen Informationen zu verschaffen, die sich im Zusammenhang mit dieser Mitteilung ergeben können, mit Ausnahme der Offenlegungen, die aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder Zusicherungen zu machen, die nicht in dieser Mitteilung enthalten sind und nicht mit ihr übereinstimmen, und wenn solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder gemacht werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der Gesellschaft, des Veräußernden Aktionärs oder der Banken autorisiert wurden.



Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort", "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gruppe, unter anderem in Bezug auf seine Aussichten, sein Wachstum, seine Strategien und die Branche, in der die Gruppe tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, Ergebnisse und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien der Gruppe und der Branche, in der die Gruppe tätig ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der die Gruppe tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die Finanzlage der Gruppe oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Nichts, was in dieser Mitteilung enthalten ist, stellt eine Zusicherung hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und/oder der Gruppe dar oder sollte als solches behandelt werden. Die in dieser Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf unsere zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, die Banken und ihre jeweiligen Repräsentanten lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.



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