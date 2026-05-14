Während die deutsche Automobilindustrie schwächelt und zehntausende Stellen abbaut, boomt die Rüstungsbranche. Nicht nur Rheinmetall, Hensoldt und KNDS suchen händeringend neue Mitarbeiter, um ihre prall gefüllten Auftragsbücher abzuarbeiten. Auch der Börsenneuling Vincorion baut weiter Personal auf. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt.• Der Rüstungsboom in Europa schafft tausende Jobs: Rheinmetall, Hensoldt, KNDS und Vincorion bauen ihre Belegschaften kräftig aus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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