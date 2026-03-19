Nach der starken Rally der letzten Wochen legt die K+S-Aktie am Donnerstag eine Vollbremsung hin. Grund dafür ist eine Meldung aus den USA, die das mühsam austarierte Angebot-Nachfrage-Gefüge am Düngemittelmarkt kräftig durcheinanderwirbeln könnte. Konkret plant die US-Regierung offenbar eine Kehrtwende bei den Sanktionen gegen Belarus. K+S-Aktionäre brauchen aktuell starke Nerven: Binnen kurzer Zeit verliert das Papier am Nachmittag rund sechs Prozent. Die jüngste Kursrally, im Zuge derer das Papier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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