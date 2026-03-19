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WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
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19.03.26 | 19:10
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Dow Jones News
19.03.2026 18:51 Uhr
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PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Übertragung von eigenen Aktien im Rahmen des Long-Term Incentive Plans 2023 und des Aktienteils des Jahresbonus 2025

DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Übertragung von eigenen Aktien im Rahmen des Long-Term Incentive Plans 2023 und des Aktienteils des Jahresbonus 2025

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

OMV Aktiengesellschaft: Übertragung von eigenen Aktien im Rahmen des Long-Term Incentive Plans 2023 und des Aktienteils des Jahresbonus 2025

Wien (pta000/19.03.2026/18:20 UTC+1)

Die OMV Aktiengesellschaft ("OMV" oder "Gesellschaft") beabsichtigt, auf Basis eines Beschlusses des Aufsichtsrats vom 19. März 2026 und des am 3. März 2026 veröffentlichten Berichts gemäß -- 65 Abs 1b iVm ---- 171 Abs 1 und 153 Abs 4 Aktiengesetz, eigene Aktien im Rahmen des (i) Long-Term Incentive Plans ("LTIP") 2023 und des (ii) Aktienteils des Jahresbonus ("Equity Deferral") 2025 an Mitglieder des Vorstands der OMV und Führungskräfte zu übertragen.

Die Gesellschaft gibt daher gemäß -- 119 Abs 9 BörseG iVm der Veröffentlichungsverordnung 2018 (BGBl II 13/2018, " VeröffentlichungsV") Folgendes bekannt:

1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung gemäß -- 65 Abs 1b AktG: 27. Mai 2025.

2. Tag und Art der Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses: 27. Mai 2025 elektronisch gemäß -- 119 Abs 9 iVm Abs 7 BörseG und auf der Homepage der Gesellschaft (http://www.omv.com).

3. Beginn und voraussichtliche Dauer der Übertragung: Die Übertragung der Aktien im Rahmen des LTIP 2023 und des Equity Deferral 2025 startet am 1. April 2026 und endet voraussichtlich am 15. Mai 2026.

4. Aktiengattung, auf die sich die Veräußerung bezieht: Auf Inhaber lautende Stückaktien der OMV.

5. Beabsichtigtes Volumen (Stücke) und Anteil der zu übertragenden eigenen Aktien am Grundkapital: Bis zu höchstens 307.795 auf Inhaber lautende Stückaktien, dies entspricht bis zu rund 0,094 % des Grundkapitals der OMV. Die angegebene Aktienzahl ist vor Abzug von Steuern und Abgaben.

6. Höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie: Keiner. Die Aktien werden als Bonusaktien im Rahmen langfristiger Incentive- und Vergütungsprogramme übertragen.

7. Art und Zweck der Veräußerung eigener Aktien: Außerbörsliche Übertragung an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Führungskräfte im Rahmen des LTIP 2023 und des Equity Deferral 2025.

8. Allfällige Auswirkung der Übertragung auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine.

9. Anzahl und Aufteilung auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft oder des OMV Konzerns (vor Abzug von Steuern):

Vorstandsvorsitzender: 23.043

Chief Financial Officer: 19.161

Executive Vice President Fuels: 10.452

Executive Vice President Energy: 23.400

Ehemalige Vorstandsmitglieder: 5.339

Führungskräfte: 226.400

(davon entfallen 97.162 Aktien auf Personen, die derzeit zugleich Organmitglieder in verbundenen Unternehmen sind und 36.184 Aktien auf Personen, die als leitende Angestellte im Sinne des -- 80 Abs 1 AktG gelten).

Die oben angegebenen Stückzahlen sind vor Abzug von Steuern und Abgaben.

Die tatsächliche Zahl der übertragenen Aktien (nach Abzug der anfallenden Steuern und Abgaben) wird nach Übertragung gemäß -- 7 VeröffentlichungsV auf der Homepage der OMV (http://www.omv.com) bekannt gemacht.

Änderungen der beabsichtigten Veräußerung eigener Aktien (-- 6 VeröffentlichungsV) sowie die Veröffentlichung der im Rahmen der Übertragung eigener Aktien durchgeführten Transaktionen (-- 7 VeröffentlichungsV) werden ausschließlich auf der Homepage der OMV (http://www.omv.com) bekannt gemacht.

(Ende)

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Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773940800196 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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March 19, 2026 13:20 ET (17:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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