DJ Deutsche Bank beruft Deverdun und Hoops in den Vorstand

DOW JONES--Die Deutsche Bank richtet ihren Vorstand neu aus und will so ihre Strategie der "Globalen Hausbank" weiter vorantreiben. So wird Stefan Hoops in den Konzernvorstand zum 1. Mai 2026 berufen, wie die Deutsche Bank mitteilte. Hoops, der weiterhin CEO des Vermögensverwalters DWS bleibt, übernimmt das Ressort Vermögensverwaltung von James von Moltke, der die Bank Mitte 2026 verlassen wird. Diese Doppelrolle soll die Verzahnung der DWS mit den übrigen Geschäftsbereichen stärken. Ebenfalls zum 1. Mai rückt die langjährige Führungskraft Marie-Jeanne Deverdun in den Vorstand auf. Als neue Technologievorständin (CTDIO) folgt sie auf Bernd Leukert und soll insbesondere die Skalierung von Betriebsmodellen sowie den Einsatz Künstlicher Intelligenz beschleunigen.

Zur weiteren personellen Weichenstellung hieß es von den Frankfurtern, Fabrizio Campelli, Leiter der Unternehmens- und Investmentbank, werde zum 1. Juli 2026 neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Parallel dazu hat der Aufsichtsrat die Verträge von Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis und dem Regional-CEO Alexander von zur Mühlen vorzeitig bis 2029 verlängert. Ergänzt wird laut Deutscher Bank das Führungsteam durch Sicherheitschef Brent Phillips, der dem Konzernleitungskomitee beitritt. Laut Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts und CEO Christian Sewing positioniert sich die Bank mit diesem Team für die nächste Wachstumsphase, in der technologische Innovation und eine starke Präsenz in globalen Wachstumsregionen im Fokus stehen.

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March 19, 2026 13:35 ET (17:35 GMT)

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