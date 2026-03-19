Rotkreuz - Der Handyanbieter Mobilezone expandiert im Schweizer Online-Geschäft. Er übernimmt die AK Group mit der E-Commerce-Plattform Apfelkiste.ch und dem Retail-Brandingspezialisten Marein. Mit dem Kauf von Apfelkiste erhöhe Mobilezone seine Onlinepräsenz signifikant, teilte der Handyanbieter am Donnerstagabend mit. Gleichzeitig werde die Online-Plattform ihre Präsenz durch das schweizweite stationäre Vertriebsnetz von Mobilezone ausbauen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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