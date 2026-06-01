mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges/Transaktion eigene Aktien
MEDIENMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Rotkreuz, 1. Juni 2026
Am heutigen Montag wurde die am 19. März 2026 angekündigte Akquisition der AK Group AG durch mobilezone vollzogen («Closing»). Mit dem Vollzug wird Pierre Droigk, Gründer von Apfelkiste.ch, neu grösster Einzelaktionär von mobilezone. Mit der abgeschlossenen Akquisition sieht sich mobilezone strategisch gestärkt und gut positioniert für die weitere Entwicklung. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet mobilezone einen Gruppen-EBITDA von CHF 50-57 Mio.
Closing der Akquisition von AK Group AG
Zusammen mit Apfelkiste und MAREIN sieht sich die mobilezone Gruppe stark positioniert für die Zukunft. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Gruppe zeigt sich breit aufgestellt und verfügt über starke Marktpositionen in allen relevanten Kanälen - Retail, E-Commerce und B2B. Das Wachstumspotenzial in sämtlichen Geschäftsfeldern und der fortgeführte Fokus auf wiederkehrende Umsätze («Recurring Revenue») werden die Cash-Generierung und die Margenentwicklung von mobilezone über die nächsten Jahre weiter stärken.
Pierre Droigk neu grösster Einzelaktionär von mobilezone
mobilezone erachtet die Beteiligung von Pierre Droigk als wichtigen Schritt zur Stärkung der Aktionärsstruktur und als grossen Vertrauensbeweis in das zukünftige gemeinsame Potenzial von mobilezone, Apfelkiste und MAREIN. Wie am 19. März kommuniziert, wird Pierre Droigk an der Generalversammlung vom 31. März 2027 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen und zukünftig die strategische Weiterentwicklung der mobilezone Gruppe aktiv mitgestalten.
Angepasste Guidance für Geschäftsjahr 2026
Medienmitteilung (PDF)
Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende
Über mobilezone
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2337324
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2337324 01.06.2026 CET/CEST