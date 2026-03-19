Im Express-Service vom 18. Februar wurde die Aktie von PVA TePla ausführlich analysiert. Die Überschrift lautete: "Vom Kurssturz zur Erfolgsstory - Ist die Aufholjagd jetzt nachhaltig?" Das damalige Fazi war: "Der Kurs der Aktie bewegt sich zum Handelsende auf Xetra heute leicht oberhalb der wichtigen 38- und 100-Tage-Durchschnittslinien. Bereits in der Vorwoche konnte die 200-Tage-Linie erfolgreich überwunden werden, was als technisches Signal für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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