Unabhängige, designorientierte Marke YOTEL erweitert ihre Reichweite mittels der globalen Distributionsplattform von Hilton

Mitglieder von Hilton Honors erhalten Zugriff auf eine elegante, moderne Art des Aufenthalts

YOTEL ist die erste unabhängige Marke, die Teil der neu etablierten Marke Select by Hilton wird

Hilton (NYSE: HLT) verkündete heute eine exklusive Vereinbarung mit YOTEL, die Gästen eine weitere Möglichkeit bietet, sich im wachsenden globalen Portfolio des führenden Gastgewerbeanbieters aufzuhalten. YOTEL hat mit hoch effizienten Hotels im städtischen Bereich neue Wege erschlossen, um den sich ändernden Gästeanforderungen zu begegnen durch Aufenthalte in Zimmern mit smartem Design und intelligenten technisch unterstützten Funktionen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260318595592/de/

YOTEL Boston

Durch die Franchise-Vereinbarung mit YOTEL wird das Hilton-Netzwerk erweitert und in die Lage versetzt, einen bestimmten Kundenbedarf im wachsenden Lifestyle-Segment zu erfüllen, in einer Weise, die seinem bewährten Asset-Light-Geschäftsmodell entspricht. YOTEL, das seine Marke in 23 Hotels in 10 Ländern weiterhin unabhängig verwalten und lizenzieren wird, möchte sein Portfolio in den nächsten Jahren um mehr als verdreifachen.

YOTEL wird die erste Marke der neu etablierten Marke Select by Hilton sein. Select by Hilton soll zu einer Marke heranwachsen, die neue Aufenthaltsmöglichkeiten für Gäste kreiert, unter Beibehaltung des Vertrauens und der Vorzüge, die sie von Hilton erwarten. Hochwertige etablierte Hotelmarken, die sich Select by Hilton anschließen, werden ihre eigene Identität und ihr eigenes Markenmanagement beibehalten, sich jedoch dem preisgekrönten Hilton Honors-Treueprogramm anschließen und die Vorteile der Distributions- und Technologieplattformen von Hilton genießen.

YOTEL begann 2007 in London und hat seitdem seine innovative Marke auf Hotels in zentralen Märkten wie New York, Tokio, Amsterdam, Glasgow und Singapur ausgeweitet. Die Unterkünfte bestechen durch smarte, effiziente Designs mit dem YOTEL SmartBed, das sich per Knopfdruck von einem Bett in ein Sofa verwandeln lässt, und technologisch fortschrittlichen Funktionen wie der automatisierten Gepäckaufbewahrung.

"Die Aufnahme von YOTEL in das Hilton-Netzwerk ist ein aktuelles Beispiel für unseren Einsatz für kapitaleffizientes Wachstum durch eine Beziehung, die nicht nur unser bestehendes Markenportfolio ergänzt, sondern zudem Gästen durchdacht konstruierte, schlanke neue Aufenthaltsmöglichkeiten bei Hilton in zentralen Städten auf der ganzen Welt bietet", sagte Christian Charnaux, Executive Vice President und Chief Development Officer, Hilton. "Diese Vereinbarung stärkt unseren Netzwerkeffekt, indem eine beliebte unabhängige Marke wie YOTEL in das leistungsstarke Hilton Honors-Netzwerk und das kommerzielle Distributionssystem aufgenommen wird, aber gleichzeitig ihre einzigartigen Eigenschaften bewahrt."

Die Hilton-Marke erhöht die Sichtbarkeit und Nachfrage für YOTEL, ohne die der Marke YOTEL eigene Erfahrung zu verändern. YOTEL wird weiterhin mit derselben Qualität, demselben intelligenten Design und demselben Servicestil operieren.

"Hilton bereichert unsere Marke und unser Geschäft durch eine unvergleichliche globale Distributions- und Loyalitätsbasis", sagte Phil Andreopoulos, Chief Executive Officer, YOTEL. "Durch die Beziehung zwischen YOTEL und Hilton können wir unsere Reichweite vergrößern und uns selbst treu bleiben. Was sich für YOTEL ändert ist der Zugang, nicht die Identität, und zwar bei wenig Kapitalbedarf und hoher Skalierbarkeit."

Nach der Integration in das Hilton-Netzwerk werden Mitglieder von Hilton Honors, die in teilnehmenden YOTEL-Einrichtungen übernachten, die Vorteile von Hilton Honors, dem preisgekrönten Treueprogramm für die erstklassigen Marken von Hilton, nutzen. Die fast 250 Millionen Mitglieder von Hilton Honors, die direkt über die bevorzugten Kanäle von Hilton buchen, erhalten über die branchenführende Hilton Honors-App exklusiven Zugriff auf sofortige Vorteile und kontaktlose Technologie.

Die ersten Hotels werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 über Hilton-Kanäle buchbar sein.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 27 Weltklasse-Marken, das mehr als 9.100 Hotels und über 1,3 Millionen Zimmer in 143 Ländern und Regionen umfasst. Hilton hat sich der Verwirklichung seiner Gründungsvision verschrieben, die Erde mit dem Licht und der Wärme der Gastfreundschaft zu erfüllen. In der mehr als 100-jährigen Geschichte hat Hilton über 4 Milliarden Gäste willkommen geheißen. Das Unternehmen wurde von Great Place to Work und Fortune zum besten Arbeitsplatz der Welt Nr. 1 gekürt und möchte für seine 500.000 Teammitglieder auf der ganzen Welt die bestmögliche Kultur schaffen. Hilton hat branchenführende Technologieverbesserungen eingeführt, um das Gästeerlebnis zu verbessern, darunter Digital Key Share, automatisierte kostenlose Zimmer-Upgrades und die Möglichkeit, bestätigte Zimmer mit Verbindungstür zu buchen. Über das preisgekrönte Gästebonusprogramm Hilton Honors können die über 250 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln, die mit Geld nicht zu kaufen sind. Mit der kostenlosen Hilton Honors-App können Gäste ihren Aufenthalt buchen, ihr Zimmer auswählen, einchecken, ihre Tür mit einem digitalen Schlüssel aufschließen und auschecken alles über ihr Smartphone. Weitere Informationen unter stories.hilton.com und in Social Media auf Facebook, X, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über YOTEL

YOTEL ist eine globale Hotelgruppe mit 23 Einrichtungen an ausgesuchten Standorten. YOTEL existiert, damit Gäste besser schlafen, schneller vorankommen und ihr Reiseziel mehr genießen können. Ob pulsierende Städte oder geschäftige Flughäfen YOTEL verspricht den Luxus der Zeit, den Zugang zu brillanten Orten und das Vergnügen, Neues zu entdecken. Bei jedem Besuch.

Das Portfolio der Gruppe mit Sitz in London besteht aus drei Marken: YOTEL (Hotels im Stadtzentrum), YOTELPAD (Optionen für längere Aufenthalte) und YOTELAIR (Flughafenhotels). YOTEL ist in Städten auf der ganzen Welt zu finden, darunter Amsterdam, Boston, Edinburgh, Genf, Glasgow, London, Manchester, Miami, New York, Porto, San Francisco, Singapur, Tokio und Washington DC, sowie an den Flughäfen London Gatwick, Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle, Istanbul und Singapur Changi. Zukünftig werden neue Hotels eröffnet, unter anderem in Kuala Lumpur (2026), Athen (2027), Belfast (2028), Lissabon (2028) und NEOM (2029).

Zu den wichtigsten Aktionären von YOTEL zählen die Talal Jassim Al-Bahar Group, United Investment Portugal und Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

YOTEL wurde ursprünglich vom YO!-Gründer Simon Woodroffe OBE gegründet, der sich von der Erfahrung von First-Class-Reisen inspirieren ließ und deren Ethos, Sprache und Design in kleine, aber wunderschön gestaltete Zimmer übersetzte.www.yo.co.uk. www.yotel.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich der Performance unseres Unternehmens, zukünftiger Ergebnisse und andere nicht-historische Aussagen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "Aussicht", "glauben", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "fortsetzen", "kann", "wird", "sollte", "könnte", "anstreben", "projizieren", "vorhersagen", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren" oder die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, darunter für das Gastgewerbe spezifischen Risiken, makroökonomischen Faktoren außerhalb unserer Kontrolle, etwa Inflation, Änderungen der Zinssätze, Herausforderungen durch Arbeitskräftemangel oder Arbeitskämpfe und Unterbrechungen der Lieferkette, dem Verlust zentraler Führungspersönlichkeiten, dem Wettbewerb um Hotelgäste sowie Management- und Franchiseverträge, Risiken im Zusammenhang mit dem geschäftlichen Umgang mit anderen Hoteleigentümern, der Performance unserer IT-Systeme, dem Wachstum von Buchungskanälen außerhalb unseres Systems, Risiken des Geschäftsbetriebs außerhalb der USA, Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Konflikten, Unsicherheiten durch politische Trends, Tarife und andere Strategien in den USA und der Welt, darunter potenzielle Reise-, Handels- und Einwanderungsbarrieren und andere geopolitische Ereignisse, und unserer Verschuldung. Zusätzliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, finden Sie unter "Teil 1 Punkt 1A Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden kann. Derartige Faktoren können von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßig bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden. Dementsprechend wird es wichtige Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von den Angaben in diesen Aussagen abweichen. Diese Faktoren sind nicht als abschließend anzusehen und sind in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen zu lesen, die Sie in dieser Pressemitteilung oder in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen finden. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu prüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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