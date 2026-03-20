Kupfer-Rausch und Platin-Power: Wie Power Metallic die Rohstoffe für die High-Tech-Welt von morgen sichert!

In Quebec liegt ein Schatz und das ist einer, den die Technologiewelt von morgen dringend braucht. Power Metallic Mines steht mit seinem Flaggschiffprojekt NISK kurz davor, zu einem der wichtigsten Lieferanten kritischer Metalle zu werden. Es geht nicht um gewöhnlichen Bergbau. Es geht um eine strategische Entscheidung, die die gesamte High-Tech-Industrie und die globale Energiewende betrifft. Die Welt sucht fieberhaft nach stabilen Quellen für Kupfer, Platin und andere polymetallische Rohstoffe, und Power Metallic liefert Antwort um Antwort hierfür. Bohrergebnisse, die einige altgediente Geologen staunen lassen, eine klare Vision für klimaneutralen Abbau. Power Metallic setzt hier Akzente und den Maßstab. Nicht umsonst sind einige Milliardäre mit an Bord und haben Aktien erworben. Wer die Rohstoffe für Supercomputer, Elektrofahrzeuge und grüne Energien der Zukunft braucht, sollte sich den Namen Power Metallic merken.Den vollständigen Artikel lesen ...
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