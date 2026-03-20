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Während Kupfer zum Engpass wird, startet diese Aktie in Nevada die nächste große Explorationsphase
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WKN: A40S32 | ISIN: CA73929R1055 | Ticker-Symbol: IVV1
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zukunftsbilanzen.de
20.03.2026 06:46 Uhr
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Kupfer-Rausch und Platin-Power: Wie Power Metallic die Rohstoffe für die High-Tech-Welt von morgen sichert!

In Quebec liegt ein Schatz und das ist einer, den die Technologiewelt von morgen dringend braucht. Power Metallic Mines steht mit seinem Flaggschiffprojekt NISK kurz davor, zu einem der wichtigsten Lieferanten kritischer Metalle zu werden. Es geht nicht um gewöhnlichen Bergbau. Es geht um eine strategische Entscheidung, die die gesamte High-Tech-Industrie und die globale Energiewende betrifft. Die Welt sucht fieberhaft nach stabilen Quellen für Kupfer, Platin und andere polymetallische Rohstoffe, und Power Metallic liefert Antwort um Antwort hierfür. Bohrergebnisse, die einige altgediente Geologen staunen lassen, eine klare Vision für klimaneutralen Abbau. Power Metallic setzt hier Akzente und den Maßstab. Nicht umsonst sind einige Milliardäre mit an Bord und haben Aktien erworben. Wer die Rohstoffe für Supercomputer, Elektrofahrzeuge und grüne Energien der Zukunft braucht, sollte sich den Namen Power Metallic merken.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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