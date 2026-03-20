Implenia AG
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Neues Quartier mit 182 Eigentumswohnungen in Vevey | Wohnüberbauung in Holz-Hybridbauweise in Mannheim | Weiterer nachhaltiger Wohnraum an attraktiven Lagen | Betriebs- und Produktionsstätten für Justizvollzugsanstalt Siegburg | Bauten für Bildung, Forschung und Pharma | Auftragsvolumen über CHF 310 Mio.
Glattpark (Opfikon), 20. März 2026 - Implenia gewinnt in der Schweiz und in Deutschland neue Hochbau-Aufträge mit einem Auftragsvolumen von insgesamt über CHF 310 Mio. Die Projekte werden im Zeitraum von 2026-2028 realisiert. Mit diesen anspruchsvollen Projekten gestaltet und baut die Gruppe nachhaltige Lebensräume, Arbeitswelten und spezialisierte Infrastrukturbauten für künftige Generationen.
Quartier «Jardins en Ville» in Vevey
Spinelli Wohnquartier in Mannheim
Weiterer nachhaltiger Wohnraum in Deutschland und der Schweiz
Betriebs- und Produktionsgebäude Justizvollzugsanstalt in Siegburg
Das Projekt «Jardins en Ville» in Vevey, für das Implenia 182 Eigentumswohnungen als Totalunternehmer erstellt (Bild: ©Jardins en Ville).
Implenia errichtet im Mannheimer Spinelli Quartier insgesamt 225 Wohneinheiten in Holz-Hybridbauweise (Bild: ©Entwurf: mvm+starke architekten / Visualisierung: reinraumimages).
Mit Implenia als Totalunternehmer entsteht in Payerne in der Westschweiz attraktiver, nachhaltiger Wohnraum als Mietwohnungen, Stockwerkeigentum und Seniorenwohnungen (Bild: ©Uzufly).
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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Implenia AG
|Industriestrasse 24
|8305 Dietlikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 474 74 74
|E-Mail:
|info@implenia.com
|Internet:
|www.implenia.com
|ISIN:
|CH0023868554
|Valorennummer:
|A0JEGJ
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2294904
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2294904 20.03.2026 CET/CEST