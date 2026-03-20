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Mutares erwartet hohe Transaktionsaktivität im zweiten Quartal 2026



20.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares erwartet hohe Transaktionsaktivität im zweiten Quartal 2026 Drei Exits zur Unterzeichnung geplant und vier Exits zum Closing erwartet

Fünf Closings auf der Kaufseite vorgesehen, darunter Gas Solutions und ETP-Geschäft von SABIC

Zwei weitere Akquisitionen bereits unterzeichnet

Vorbereitung weiterer Exitprozesse in den Bereichen Energy Infrastructure und Defense

Positives Investorenfeedback auf vorläufige Zahlen und weitere Entwicklung München, 20. März 2026 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) geht nach einem erfolgreichen ersten Quartal mit drei unterzeichneten Akquisitionen und sechs unterzeichneten Exit-Transaktionen mit starkem Momentum in das zweite Quartal 2026. Die Pipeline auf der Exit- als auch Akquisitionsseite befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium und wird maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum beitragen. Mutares beschleunigt im zweiten Quartal die Exit-Aktivitäten deutlich und erwartet drei Signings sowie vier Closings. Mit den bereits unterzeichneten Verkäufen von Conexus, Kalzip, inTime und Relobus steht der Vollzug zentraler Transaktionen unmittelbar bevor. Parallel dazu werden weitere Abschlüsse mit signifikanter Wertschöpfung in den Segmenten Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense vorbereitet. In diesen beiden Segmenten ist das Interesse aufgrund der massiven Investitionen in die Energieinfrastruktur und der deutlich steigenden Verteidigungsbudgets besonders ausgeprägt. Durch ein knappes Angebot an Targets mit belastbarer operativer Performance in diesem Bereich hat sich ein veritabler Wettbewerb um Assets entwickelt, was attraktive Exit-Bewertungen ermöglicht. Parallel dazu stehen fünf Closings auf der Kaufseite bevor, darunter der Geschäftsbereich Gas Solutions von Wärtsilä, das Fußbodengeschäft der Hamberger Industriewerke, das Engineering Thermoplastics (ETP) Geschäft von SABIC in Amerika und Europa sowie zwei bereits verbindlich unterzeichnete, aber noch unter Veröffentlichungsvorbehalt stehende Transaktionen. Allein die drei erstgenannten Transaktionen stehen für einen annualisierten Umsatz von annähernd EUR 2,5 Mrd. Insbesondere im ETP-Geschäft von SABIC sieht Mutares angesichts jährlicher Umsätze von rund EUR 2,0 Mrd., einem Eigenkapital von knapp EUR 2,0 Mrd. sowie historisch erzielten operativen Ergebnissen von mehr als EUR 500 Mio. sowie einem ausgeprägten industriellen Footprint in den USA ein herausragendes Wertschöpfungspotenzial. Die skizzierten Aktivitäten stärken nicht nur die operative Basis, sondern werden den Konzernumsatz, die internationale Reichweite und die Segmenttiefe des Portfolios signifikant erhöhen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Das zweite Quartal wird von einer sehr hohen Transaktionsdynamik geprägt sein - sowohl auf der Kauf- als auch auf der Exitseite. Unsere Pipeline ist so weit fortgeschritten wie selten zuvor und schafft die Basis für eine deutliche Beschleunigung unseres Wachstumskurses. Für das zweite Halbjahr erwarten wir entsprechend eine sehr starke Phase der Wertrealisierung und Portfolioexpansion über alle Segmente hinweg." Zusätzlich hat die jüngste Teilnahme an der Nordic Bond Conference zu einem positiven Austausch mit wesentlichen Bond-Investoren geführt, die die Initiative des Unternehmens bei der Behebung der mit den vorläufigen Zahlen für 2025 absehbaren Nichteinhaltung eines Bond Covenants (Verhältnis von Konzern-Nettoverschuldung zu Konzern-Eigenkapital) begrüßen. Insbesondere die weitere Strategie im Jahresverlauf mit einer kontinuierlichen Reduzierung über einen Rückkauf der Anleihe 2023/2027 wurde sehr positiv aufgenommen. Mutares ist daher zuversichtlich, dass die Anleihegläubiger dem vorübergehenden Verzicht auf die Einhaltung der Finanzkennzahl zustimmen werden.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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