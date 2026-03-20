MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares rechnet für das zweite Quartal mit deutlich mehr Transaktionen. Das Unternehmen geht mit drei Zukäufen und sechs Verkäufen in das kommende Quartal, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Die Pipeline auf der Verkaufs- als auch auf der Akquisitionsseite würde sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und soll maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum beitragen.

So sollen im zweiten Jahresviertel auf der Verkaufsseite drei Abschlüsse in den Segmenten Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense vorbereitet werden. In diesen beiden Bereichen sei das Interesse aufgrund der massiven Investitionen in die Energieinfrastruktur und der deutlich steigenden Verteidigungsbudgets besonders hoch, hieß es. Der Abschluss der Verkäufe von Conexus, Kalzip, inTime und Relobus würde unmittelbar bevorstehen.

Zugleich stünden fünf Abschlüsse auf der Kaufseite bevor, darunter der Geschäftsbereich Gas Solutions von Wärtsilä, das Fußbodengeschäft der Hamberger Industriewerke, das Engineering Thermoplastics (ETP) Geschäft von SABIC in Amerika und Europa. Diese drei Transaktionen alleine hätten einen jährlichen Umsatz von annähernd 2,5 Milliarden Euro./mne/zb