Mit dem Aktienkurs von OMV geht es deutlich bergab. Denn der teilstaatliche Energie- und Chemiekonzern OMV und die staatliche Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) haben den Börsengang ihres Joint Ventures Borouge Group International (BGI) auf das kommende Jahr verschoben. Das teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit.Die Zusammenlegung der OMV-Tochter Borealis, der ADNOC-Tochter Borouge und der zugekauften Nova Chemicals wird bis Ende März erwartet, vorbehaltlich üblicher Bedingungen. Darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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