© Foto: Soeren Stache/dpaTesla treibt seine Solarpläne voran und steht dafür vor dem Abschluss eines milliardenschweren Deals mit chinesischen Unternehmen.Der US-Elektroautobauer Tesla prüft laut Reuters den Kauf von Solarproduktionsanlagen im Wert von rund 2,9 Milliarden US-Dollar von mehreren chinesischen Unternehmen. Im Zentrum der Gespräche steht insbesondere Suzhou Maxwell Technologies, ein weltweit führender Hersteller von Siebdruckanlagen für Solarzellen. Die Aktie von Maxwell legte am Freitag um rund 12 Prozent zu, während andere potenzielle Zulieferer wie S.C. New Energy Technology und Laplace Renewable Energy um mehr als 7 Prozent kletterten. Milliardeninvestition für Musks 100-Gigawatt-Vision Der …Den vollständigen Artikel lesen
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