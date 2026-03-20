Die Aktie von Rivian hat sich am Donnerstag extrem stark präsentiert. Sie ging in einem eher schwachen Umfeld mit einem Kursplus von fast vier Prozent aus dem Handel. Rivian sorgt dabei mit einem strategisch bedeutenden Deal für Aufsehen: Der Elektroauto-Hersteller kooperiert künftig eng mit Uber, um das autonome Fahren voranzutreiben.Herzstück der Partnerschaft ist eine mögliche Bestellung von bis zu 50.000 selbstfahrenden Robotaxis auf Basis des neuen Modells R2. Die ersten Fahrzeuge sollen ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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