Die KI-Revolution ist in den IT-Budgets angekommen. Eine CIO-Umfrage zeigt: Unternehmen investieren massiv und verschieben damit die Machtverhältnisse in der Softwarebranche. Die Rolle künstlicher Intelligenz in Unternehmen verändert sich gerade grundlegend. Was lange als Experiment galt, wird zunehmend zur festen Größe in den IT-Strategien. Eine aktuelle Umfrage der Investmentbank Jefferies unter 30 Chief Information Officers liefert dazu klare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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