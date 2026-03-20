Datum der Anmeldung:
18.03.2026
Aktenzeichen:
B8-40/26
Unternehmen:
Unternehmen und Fonds, verbunden mit bzw. verwaltet von der Allianz Capital Partners GmbH, München (D); Erwerb von gemeinsamer Kontrolle und Anteilen an der Kyon IFP1 AssetCo GmbH, München (D);
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS), Elektrizität
18.03.2026
Aktenzeichen:
B8-40/26
Unternehmen:
Unternehmen und Fonds, verbunden mit bzw. verwaltet von der Allianz Capital Partners GmbH, München (D); Erwerb von gemeinsamer Kontrolle und Anteilen an der Kyon IFP1 AssetCo GmbH, München (D);
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS), Elektrizität
© 2026 Bundeskartellamt