Experten warnen schon lange davor, doch Tesla-Chef Elon Musk ist nach wie vor überzeugt davon, dass Kameras ausreichen, damit Teslas autonom durch den Verkehr navigieren. Daten der US-Verkehrsbehörde deuten nun erneut darauf hin, dass die Technik nicht einwandfrei funktioniert. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde vertieft ihre Untersuchung von Teslas Computersystem, das Elektroautos des Konzerns durch den Verkehr steuern soll. Die Auswertung von Unfalldaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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