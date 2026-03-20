Xiaomi bringt in China die generalüberholte Version der E-Limousine SU7 in den Handel. Die Preise beginnen ab 219.900 Yuan - das sind 10.000 Yuan weniger als zum Vorverkaufsstart im Januar. Damit wartet die neue Version nur noch mit einem 4.000 Yuan höheren Basispreis auf als der Vorgänger. Im Handel ist der SU7 in China jetzt ab 219.900 Yuan zu haben, also umgerechnet etwa 27.500 Euro. Die Top-Version Max steht jetzt mit 303.900 Yuan (rund 38.100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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