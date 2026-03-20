Mit Vincorion hat der nächste Konzern den Sprung an die Börse erfolgreich geschafft. Der Rüstungszulieferer hat das anhaltend gute Umfeld in der Branche genutzt, um im Prime Standard gelistet zu werden. Die Nachfrage ist groß, der erste Kurs liegt auch deutlich oberhalb des Angebotspreises.Mit 19,30 Euro je Aktie hat Vincorion den Handel aufgenommen. Im Vorfeld waren bis zu 20,3 Millionen Aktien des Mehrheitsaktionärs Star Capital zu je 17 Euro angeboten worden. 14 Prozent über dem Ausgabepreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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