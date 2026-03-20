Seit heute Morgen wird die Aktie des deutschen Rüstungstechnologiezulieferers Vincorion an der Frankfurter Börse gehandelt. Wie lief das IPO der Vincorion-Aktie und ist sie einen Kauf wert? So ging Vincorion an die Börse Wie zu erwarten war, feierte Vincorion einen durchaus erfolgreichen Sprung an die Börse. Die Aktien wurden vom Mehrheitsaktionär, dem Finanzinvestor Star Capital, zu 17 € angeboten. Zum Handelsstart notierte die Vincorion-Aktie mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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